Georgina Rodríguez às compras com a irmã Ivana

Georgina Rodríguez encontrou-se com a irmã, Ivana, para um dia descontraído nas lojas. “Dia de compras com a minha irmã”, escreveu Ivana, de 32 anos, na legenda da fotografia que partilhou no Instagram com a modelo espanhola, de 29.No entanto, a irmã de Gio não deixou claro onde aconteceu o encontro, já que poderá ter sido em Espanha, onde vive com o marido e com a filha, na Arábia Saudita, para onde Georgina se mudou com Cristiano Ronaldo e com os filhos em dezembro do ano passado, ou até em Portugal, visto que CR7 está a estagiar em Lisboa com a seleção nacional.

Ivana Rodríguez tem sido uma das companhias de Gio, seja na Europa ou na Arábia Saudita - foi das poucas a estar no aniversário do craque português.