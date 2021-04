Georgina Rodríguez assina contrato com a Netflix e vai estrear reality show

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

O contrato milionário com a plataforma de streaming vai ajudar a alavancar a fortuna da espanhola, que tem vindo a aumentar substancialmente ao longo dos últimos dois anos.avançou a Netflix.A data de estreia da série documental televisionada ainda não tem data de estreia prevista.A participação de Gio na versão espanhola do programa 'A Máscara' gerou muita curiosidade e fez explodir as audiências da Tele Cinco. Este facto jogou a favor da modelo, que conseguiu agora um acordo priviligeado com a Netflix.