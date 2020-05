Georgina Rodríguez assume que já teve complexos com o corpo

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo mostra-se a correr com Georgina Rodríguez na quarentena

Georgina Rodríguez é atualmente alvo de rasgados elogios pelas curvas de sonho que fazem furor nas redes sociais e lhe valem milhares de elogios.No entanto, parece que a namorada de Cristiano Ronaldo nem sempre foi confiante com o corpo.Aos 26 anos, a espanhola revelou que já teve complexos por ser muito magra., desabafou a companheira do craque da Juventus em entrevista à 'Women's Health'.Georgina explicou ainda que só conseguiu ultrapassar esses problemas com a forma física quando o corpo se começou a desenvolver e começou a ganhar curvas., confessou.A modeloA mãe da pequena Alana Martina, fruto da relação com CR7, tem partilhado vários momentos de treino com os milhões de seguidores, até na companhia de Ronaldo.Mas Gio confessou que nem sempre se sentiu à vontade para treinar ao lado do futebolista. Há uns tempos, a jovem treinava quando Cristiano ia para o clube, de maneira a que quando ele chegasse pudessem aproveitar mais tempo juntos. Mas tudo mudou., explicou., disse ainda, garantindo que teme que todos os dias aprende algo novo com ele.