Georgina Rodríguez aumenta cachê em Espanha

Recentemente, Gio surpreendeu tudo e todos ao participar na edição espanhola do programa ‘A Máscara’. A jovem, de 26 anos, mostrou os seus dotes vocais e deixou o júri do formato surpreendido. A atuação foi um sucesso e bateu recordes de audiências.Mas as visitas à capital espanhola não se ficam por aqui. Este mês, Georgina viajou de Itália, onde vive com a família, até Madrid para distribuir presentes às crianças mais desfavorecidas. Sem nunca tirar a máscara, entregou centenas de brinquedos às crianças da instituição ‘Nuevo Futuro’, em Madrid.A colaborar com esta instituição desde 2018, a espanhola não se inibe de mostrar o seu lado mais solidário. Contudo, o voluntariado não é o único motivo que leva a dançarina a deslocar-se até Espanha.O mais recente contrato de Gio foi assinado com a Lanistar, uma marca de cartões de crédito. Aos 26 anos, a modelo é já um ícone para promover marcas e não resiste a demonstrar o seu orgulho nos projetos.Até há bem pouco tempo, Georgina era a celebridade espanhola mais seguida no Instagram, tendo sido derrotada pela atriz Ester Expósito.