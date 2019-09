Georgina Rodríguez brilha com vestido de princesa

06:00

Rute Lourenço

Georgina Rodríguez passou os últimos dias longe de casa e dedicada a eventos ligados ao mundo da moda e da beleza.Depois de ter estado em Milão - onde por pouco não deu de caras com a rival Irina Shayk, na semana de moda - a espanhola rumou à sua terra natal para marcar presença numa entrega de prémios dedicada à cosmética. E a verdade é que acabou por causar sensação ao eleger um vestido cheio de brilhos, do criador Ali Karoui, e que foi comparado ao famoso vestido da princesa Elsa, do filme ‘Frozen’, da Disney.O vestido salientava as suas curvas sensuais e deitou por terra os rumores recentes de gravidez, uma vez que a modelo apareceu com a barriga lisa.Georgina desfila agora com confiança na passadeira vermelha dos principais eventos internacionais, dias depois de Cristiano Ronaldo ter dado uma entrevista ao apresentador britânico Piers Morgan em que tece os maiores elogios à companheira, com quem admitiu já pensar em casamento."Ela é uma pessoa fantástica. Foi mágico conhecê-la. É lógico que estou apaixonado por ela. É minha amiga, temos conversas muito íntimas, em que abrimos o coração um para o outro. É o maior amor da minha vida. Não vou anunciar nesta entrevista que vamos casar, mas porque não? Não o vou evitar. Um dia vai acontecer. Também é o sonho da minha mãe", disse, adiantando que o sexo com a espanhola é melhor do que o golo mais fantástico da sua carreira, de bicicleta, frente à Juventus. O casal mostra-se cada vez mais apaixonado.