Georgina Rodríguez brilha na passadeira vermelha em Veneza

Tornou-se notícia ao surgir com uma das malas mais raras do Mundo.

Georgina Rodríguez desfilou no Festival de Veneza

Foto: YARA NARDI/reuters

01:30

Georgina Rodríguez regressou ontem ao Festival de Cinema de Veneza, Itália, que decorre até sábado e recebe algumas das maiores estrelas do cinema mundial. Na passadeira vermelha, antes de assistir à estreia do filme ‘Enea’, de Pietro Castellitto, a namorada de Cristiano Ronaldo roubou todas as atenções com um sedutor vestido vermelho. Para dar o toque mais clássico ao visual, Georgina, de 29 anos, completou-o com umas longas luvas brancas e uma arrojada gargantilha.