Georgina Rodríguez brinca com percalço de Jennifer Lopez

Georgina Rodríguez mostrou o seu lado mais divertido ao brincar com o ‘deslize’ de moda de Jennifer Lopez num evento da Dolce & Gabbana que antecedeu o arranque do Festival de Veneza, Itália.



A cantora esqueceu-se de retirar a etiqueta do interior da capa que usou, um detalhe que não passou despercebido e que deu que falar na imprensa internacional e também nas redes sociais. A verdade é que se trata do mesmo erro que a namorada de Cristiano Ronaldo tinha cometido precisamente há um ano. Ao posar para os fotógrafos à chegada ao Festival de Veneza de 2020, Gio não percebeu que tinha a etiqueta à vista. Esta quarta-feira, com bom humor, recordou a situação e comparou-se a JLo no Instagram.



Cada vez mais requisitada

Georgina Rodríguez é cada vez mais requisitada para marcar presença em eventos. Esta quarta-feira, partilhou com os fãs o momento em que chegou a Veneza, para mais uma edição do festival.



