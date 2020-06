Georgina Rodríguez celebra aniversário de Cristianinho: "O papá e a mamã amam-te"

17 jun 2020 • 13:01

Cristiano Ronaldo Júnior, mais conhecido por Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, completa 10 anos esta quarta-feira, dia 17 de junho.

Nas redes sociais, Georgina Rodríguez, a namorada do craque português, partilhou uma foto juntamente com Cristianinho , os gémeos Mateo e Eva, e a filha mais nova do casal, Alana Martina. Na fotografia, é possível ver a espanhola e as crianças num ringue de boxe.

"Feliz aniversário ao irmão mais velho cá de casa! Cada dia, acordo com o desejo de que sejas muito feliz e que recebas muito amor. Hoje é um dia muito especial para todos. Amamos-vos. Papá e Mamã", escreveu Georgina na legenda da publicação.

Também, Cristiano Ronaldo e Dolores Aveiro partilharam uma mensagem emocionada nas redes sociais.