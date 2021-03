Georgina Rodriguez compra moradia para a mãe

Georgina Rodríguez já assumiu que se sente uma privilegiada com a sua situação económica, por isso, não olha a meios para apoiar a família.Recentemente, a espanhola adquiriu uma moradia em Girona, Espanha, para a mãe, Ana María Hernández, que preferiu sempre resguardar do mediatismo. De acordo com a revista ‘Vanitatis’, trata-se de um imóvel sem grandes luxos, com um só piso, de 98 metros quadrados e espaço exterior.