Georgina Rodríguez confirma que quer ter mais filhos com Cristiano Ronaldo

14:26

Georgina Rodríguez não deixa margem para dúvidas. Quando questionada sobre se deseja ter mais filhos com Cristiano Ronaldo, responde: "".A confissão foi feita à revista 'Vogue' brasileira, no entanto, a modelo espanhola, que é cada vez mais requisitada para trabalhos na área, recusou falar sobre os planos de casamento com o futebolista, com quem vive desde o final de 2016.Os dois são pais de Alana Martina, que completará três anos no próximo mês.CR7 é pai de Cristianinho, de 10 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, todos concebidos através de barriga de aluguer.