Georgina Rodríguez cortou o cabelo e surpreendeu em Veneza

Numa altura em que prepara a mudança para Inglaterra, para acompanhar Cristiano Ronaldo no regresso ao Manchester United, Georgina Rodríguez, de 27 anos, adotou um novo visual: deixou para trás o seu longo cabelo e cortou-o acima dos ombros.





A ‘nova’ Gio foi revelada na passadeira vermelha do Festival Internacional de Cinema de Veneza, Itália, que arrancou na passada quarta-feira. Com um fato todo preto, a espanhola deu a conhecer o visual num evento de grande projeção internacional marcado pelo glamour, e do qual foi uma das estrelas do primeiro dia. “Mais um ano maravilhoso no Festival de Cinema de Veneza. Muito obrigada por todo o carinho e apoio. Parece sempre um sonho estar aqui”, disse nas redes sociais.