Georgina Rodríguez criticada pela suas palavras sobre a Arábia Saudita

ao ser a cara da mais recente campanha da marca de fragrâncias saudita '

.



No Instagram, Gio publicou um vídeo onde surge a publicitar a marca. Com mais de um milhão de 'gostos' e com muitos comentários de elogios, houve quem, no entanto, criticasse a campanha,

devido à modelo assumir que

", é um dos comentários possíveis de encontrar. Muitos outros seguidores da empresária lembraram o contexto de social de opressão que as mulheres sauditas vivem no país, apontando por isso o dedo às declarações da companheira do craque.







View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodri´guez (@georginagio)

Os negócios de Georgina Rodríguez não param. Depois do sucesso que a segunda temporada de 'Soy Georgina', disponível na Netflix, a companheira de Cristiano Ronaldo volta à ribaltaLaverne'gosta bastanteda cultura saudita, dizendo ainda sentir-seno país, de acordo com o site espanhol 'Cadena Ser'.Os internautas não se deixaram ficar e escreveram o seu desagrado nos comentários.