Georgina Rodríguez criticada por usar casaco de pele de chinchila

A 5 de fevereiro, apesar dos 20 graus que se fazem sentir na Arábia Saudita, Georgina utilizou um casaco luxuoso de pele verdadeira, como mostra a fotografia

Custa 27 mil euros, é da marca Elipidio Loffredo... e é feito de pelo natural de chinchila. Georgina Rodríguez utilizou um casaco de peles no aniversário de Cristiano Ronaldo, no domingo, o que está a gerar muita polémica."Para de utilizar peles". "Quantos animais foram mortos para este look?" Estes foram alguns dos comentários feitos nas redes sociais. Mas esta não foi a primeira vez que a modelo espanhola de 29 anos utilizou este casaco. Numa ida recente a um centro comercial, na Arábia Saudita, Gio combinou esta mesma peça com um ‘look’ desportivo. Também nessa altura os fãs não pouparam nas críticas.Também na visita ao Polo Norte, em 2021, Georgina usou um casaco de pele de felino, no valor de 18 mil euros. No entanto, a polémica dos casacos de pele remonta a 2017, na cerimónia de entrega da Bola de Ouro. Georgina utilizou um casaco de pele verdadeira, da marca Silvina Marottie, e já na altura os seguidores expressaram a preocupação com as suas opções.O uso de peles é um dos temas mais falados na indústria da moda, celebridades como Kim Kardashian, Kate Moss, Jennifer Lopez, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Miley Cyrus e Madonna também já foram alvo de críticas.