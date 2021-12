Georgina Rodríguez cumpre sonho e visita a terra do Pai Natal

Georgina viajou com filhos de Ronaldo até à Lapónia

Foto: Direitos Reservados

Vânia Nunes

A poucos dias do Natal, Georgina Rodríguez rumou à Lapónia. A companheira de Cristiano Ronaldo confessou, nas suas redes sociais, que está a cumprir um sonho ao conhecer a ‘terra do Pai Natal’. "Rumo a uma viagem de sonho", escreveu Gio, partilhando registos fotográficos no jato privado a caminho do destino.Mas a modelo não viajou sozinha. Nesta viagem especial fez-se acompanhar de Cristianinho, Eva, Mateo e Alana. Como CR7 joga hoje contra o Norwich não pôde acompanhar a família. À chegada à ‘terra do Pai Natal’ (no extremo norte da Finlândia), Gio e os meninos foram recebidos por habitantes locais, vestidas a rigor.Desde que anunciou que estava grávida de gémeos, em outubro, a empresária tem optado por não mostrar a barriga, mas nesta viagem para a Lapónia fez um vídeo onde é possível perceber como a sua barriguinha já está bastante saliente.