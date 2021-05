Georgina Rodríguez: De ama a estrela mundial

Há cinco anos, Georgina Rodríguez era uma perfeita desconhecida que, como tantas outras jovens, sonhava com um lugar ao sol na moda.Desde então, a vida da musa de Cristiano Ronaldo deu uma volta de 180º com o romance a catapultá-la para a fama.e, recentemente, participou em dois programas de televisão, em Itália e Espanha, o que lhe abriu portas àquele que considera ser o grande sonho:Um percurso de sucesso que Gio, como é carinhosamente tratada, considerava impensável quando, em miúda, vivia de forma modesta na pequena localidade de Jaca, em Espanha. Para fintar o destino, começou cedo a ganhar o seu próprio dinheiro: serviu às mesas, trabalhou como ama em Inglaterra e acabou por conseguir, mais tarde, um trabalho em Madrid, numa loja de luxo, onde viria a conhecer Cristiano Ronaldo.Com CR7 garante ter sido amor à primeira vista e o namoro acabou por evoluir muito rapidamente. Meses depois do primeiro encontro, a espanhola deixou o seu trabalho e passou a viver em casa do craque. Pouco depois, o amor deu frutos com o casal a ter a primeira filha em comum, Alana Martina, hoje com três anos.Com o passar do tempo, Gio converteu-se não só na musa inspiradora de Cristiano Ronaldo, como também numa das pessoas em quem mais confia.