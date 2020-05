Georgina Rodriguez decide mudar penteado de Ronaldo e mostra como ficou

Georgina Rodríguez faz tranças a Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez corta o cabelo a Ronaldo

Georgina Rodríguez continua a partilhar vários momentos ao lado de Cristiano Ronaldo e dos filhos, desde que começaram a passar o período de quarentena a desfrutar de todo o tempo em família.Desta vez, a namorada do jogador da Juventus mostrou-se num momento de descontração com o companheiro, deitada no sofá, depois de lhe fazer tranças no cabelo., começou por escrever Gio na legenda da fotografia onde se vê o novo penteado do internacional português., brincou a modelo espanhola referindo-se ao craque.Recorde-se que, no período de quarentena, Georgina também surpreendeu os milhões de fãs ao mostrar-se a rapar o cabelo de CR7. Recentemente, o casal fez as 'delícias' dos fãs