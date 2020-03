Georgina Rodríguez declara-se a Ronaldo no Dia do Pai: "És o nosso anjo da guarda"

Georgina Rodríguez não hesitou em assinalar o Dia do Pai, celebrado esta quinta-feira, dia 19 de março, apesar do período difícil que se vive de quarentena devido ao surto de coronavírus.A namorada de Cristiano Ronaldo decidiu partilhar uma fotografia da família que construiu ao lado do craque da Juventus, durante umas férias ao Dubai. Ao lado do jogador e dos filhos, Cristianinho, de nove anos, os gémeos Mateo e Eva e Alana Martina, de apenas dois anos, a modelo espanhola voltou a declarar-se ao companheiro com palavras emotivas em que realça as qualidades do melhor do mundo."Pela tua força e valentia, sempre serás o nosso herói", começou por escrever na legenda da publicação., disse ainda., terminou Georgina.Além de dedicar estas palavras emotivas a Ronaldo, Georgina Rodríguez não deixou de recordar o seu pai, Jorge Rodríguez, que morreu no início do ano passado, na sequência de uma batalha contra problemas de saúde durante dois anos, após ter tido um AVC. Gio partilhou um retrato da família onde surge com a mãe, o pai, e a irmã, Ivana.