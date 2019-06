Georgina Rodríguez declara-se a Ronaldo: "O amor da minha vida"

uma imagem com Cristiano Ronaldo junto ao troféu ganho pela Seleção Nacional. Georgina e Ronaldo surgem a trocar um beijo apaixonado e mais uma vez a modelo mostra-se orgulhosa pela sua conquista.Durante o jogo, a espanhola foi fotografada sorridente no camarote no Estádio do Dragão. No mesmo encontrava-se também o filho mais velho de Ronaldo, Cristianinho, a mãe e irmã mais velha do craque, Dolores e Elma, e o melhor amigo, Miguel Paixão.