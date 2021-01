Georgina Rodríguez dedicada à decoração das novas casa de CR7

Com o trabalho na moda mais parado devido à pandemia, a namorada de Ronaldo está empenhada em decorar as moradias de luxo do craque

22 jan 2021 • 14:34

A pandemia e o novo confinamento abrandaram o ritmo de trabalho de Georgina Rodríguez, que não se incomoda com uma parada e aproveita o momento para fazer algo de que tanto gosta: tratar da decoração da casa.

A espanhola decidida dar uma lufada de ar fresco à moradia de luxo onde vive com Cristiano Ronaldo e os filhos, em Turim, e toda a sala já foi remodelada.

Desde que o casal tinha chegado a Itália, há cerca de dois anos, que ainda não tinha tido a oportunidade de dar o seu toque à casa, que já estava previamente decorada.

Agora, com a ajuda da designer Paula Brito - que também é amiga da família - Gio renovou o salão de beleza ao seu estilo, com núcleos mais neutras. Segundo a 'Vidas' apurou, é ao lado desta profissional que a espanhola começa também a idealizar aquilo que será o interior da mansão de luxo que Cristiano Ronaldo está a começar na Quinta da Marinha, em Cascais. CONFISSÕES NO DUBAI Feliz ao lado de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez apareceu recentemente com o craque no Dubai, numa gala em que o futebolista foi premiado. Durante o evento, o jogador fez algumas revelações sobre as rotinas familiares e o relacionamento com a espanhola, que dura há mais de quatro anos. "Às vezes, chego às duas horas da manhã, nós vamos para o SPA e a minha namorada faz-me massagens para recuperar para o dia seguinte"