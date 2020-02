Georgina Rodríguez delira com holofotes da fama

Os italianos ficaram rendidos à estreia de Georgina Rodríguez como apresentadora.E o momento alto da sua prestação foi quando dançou o tango.Nas redes sociais, Gio, de 26 anos, mostrou-se radiante com a primeira vez que brilhou no meio artístico., escreveu numa das inúmeras publicações em que fez referência a essa noite.Para a ocasião, Georgina Rodríguez não quis deixar nada ao acaso e escolheu ao pormenor o seu guarda-roupa. Usou quatro vestidos diferentes e em todos fez questão de deixar a sua sensualidade em evidência.Na plateia, tinha o olhar atento e também babado de Cristiano Ronaldo. De acordo com a imprensa italiana, no final do programa, CR7 e Gio conseguiram despistar os fotógrafos ao fazerem uma reserva falsa num restaurante nos arredores do local do festival e rumaram a um hotel.Pelo trabalho, Gio ganhou 140 mil euros, que doou a uma instituição.