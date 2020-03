Georgina Rodríguez descansa seguidores: “Estamos bem de saúde”

Georgina Rodríguez não esconde a preocupação que está a viver devido à fase complicada que se atravessa devido ao surto de coronavírus.



De quarentena na casa de Cristiano Ronaldo no Funchal, na ilha da Madeira, ao lado do jogador e dos filhos: Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo e Alana Martina, a espanhola decidiu hoje, dia 18 de março, partilhar um desabafo sobre o que está a sentir e a refletir sobre a situação.

"Olhando para o horizonte da minha janela, lembrei-me desta linda imagem da sessão fotográfica da revista 'Grazia'", começou por dizer, na legenda de uma imagem onde surge com um vestido castanho, iluminada pelo sol, da produção que referiu.

"Em momentos difíceis persiste, tenha fé e procure o lado positivo das coisas. É um bom momento para refletir, valorizar e agradecer pelo que temos", escreveu ainda na legenda da publicação.

A namorada do craque da Juventus realça "a importância das pequenas coisas e de estar em família" e que "a saúde é a coisa mais importante".

"Nós estamos bem de saúde", garantiu, sobre ela e a família, para descanso dos admiradores que os acompanham.

A modelo aproveitou ainda para se mostrar solidária com quem está infetado pelo coronavírus. "Ânimo a todos os que lutam contra o vírus. Os nossos melhores desejos de recuperação. Distantes mas sempre unidos", terminou Gio.







