Georgina Rodríguez deseja "bons sonhos" aos seguidores com foto escaldante

A namorada do craque português exibe curvas sensuais no Instagram.

12:50

A musa de Cristiano Ronaldo tem deixado as redes sociais ao rubro. Na noite desta terça-feira, dia 01 de novembro, Georgina Rodríguez despediu-se dos fãs com uma foto escaldante em lingerie. No meio dos lençóis e com uma pose bastante sensual, deixou uma mensagem de "bons sonhos" aos que a seguem.





A modelo espanhola, de 26 anos, é dona de uma beleza invulgar, e não se poupa em demonstrá-la nas redes sociais.