Georgina Rodriguez desespera por subir ao altar

Ronaldo e Georgina durante a escapadela romântica a Marbella

Foto: Direitos Reservados

05:01

Vânia Nunes

Georgina Rodríguez, de 27 anos, já tinha prometido que ia surgir sem filtros no documentário sobre a sua vida para a Netflix e, a antever pelo trailer que divulgou este domingo no Instagram, não deixou mesmo nada de fora. Nem mesmo a questão do casamento com Cristiano Ronaldo, falada há vários anos.









“E o casamento?”, ouve-se Miguel Paixão, melhor amigo de CR7, a perguntar-lhe, durante um momento descontraído à mesa. Gio dá a entender que por ela era já uma mulher casada. “Não depende de mim, quem me dera!”

No pequeno vídeo pode ainda ver-se a modelo espanhola em vários contextos, mas o que suscita mais curiosidades dos seguidores é o seu dia a dia entre a família e os amigos. Apesar do entusiasmo, Gio não revelou a data de estreia de ‘Soy Georgina’.





A viver em Inglaterra há cerca de um mês, quando Ronaldo assinou pelo Manchester United, Gio quer continuar a apostar na sua carreira como modelo e também no mundo do espetáculo.