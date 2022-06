Georgina Rodríguez deslumbra em desfile de moda em França Para a ocasião, a namorada de Cristiano Ronaldo usou um vestido justo preto que deixou em evidência as suas curvas.

Georgina Rodríguez

Foto: Direitos Reservados

06:00

Georgina Rodríguez fez uma pausa nas férias de família para marcar presença num desfile de moda em França da marca de luxo JACQUEMUS, onde também esteve Victoria Beckham. Para a ocasião, a namorada de Cristiano Ronaldo usou um vestido justo preto que deixou em evidência as suas curvas, e foi elogiada pela elegância, apenas dois meses depois de ter sido mãe. O seu bronzeado também esteve em destaque, depois de ter passado duas semanas de férias em Espanha. Nas redes sociais, Gio partilhou algumas imagens do evento e mostrou-se no jato privado do companheiro. Na viagem de regresso, a modelo divertiu-se a jogar um videojogo.

Mais sobre