Namorada do craque mostrou as caixas que Cristianinho, Alana, Eva e Mateo separaram.

11:41

Georgina Rodríguez partilhou esta sexta-feira com os seguidores do Instagram uma imagem na qual mostra a seleção de brinquedos que Cristianinho, Alana Martina, Eva e Mateo fizeram para doar.Na fotografia pode ver-se caixas com todo o tipo de jogos que serão usados por crianças.Na legenda, a companheira de Cristiano Ronaldo escreveu: "Os meus bebés a doar os seus jogos".Na imagem vê-se as duas meninas da família, Alana e Eva, de dois anos, a brincarem juntas.