01:30

Cristiano Ronaldo deu mais um passo no mundo dos negócios ao lançar, na última quinta-feira, o seu mais recente perfume, Play it Cool.Para a festa de lançamento, que teve lugar em Turim, Itália, o internacional português, de 34 anos, contou com o apoio da namorada, Georgina Rodríguez, de 25.Os dois surgiram de mãos dadas no evento e posaram abraçados para a fotografia, mostrando que estão mais apaixonados do que nunca.Recorde-se que com a marca CR7 o craque tem também uma coleção de roupa interior e ainda uma cadeia de hotéis e ginásios.n