Georgina Rodríguez em Cannes após drama familiar

Georgina Rodríguez retomou a agenda profissional após um período de ausência e surgiu pela primeira vez em público, esta quarta-feira, no Festival de Cinema de Cannes, em França.Isto acontece depois de a namorada de Cristiano Ronaldo ter sido mãe, há apenas um mês e uma semana, de Bella Esmeralda, e de ter perdido o gémeo desta durante o parto em Inglaterra.Sem os habituais sorrisos, Gio surgiu em Cannes vestida de negro e acompanhada por uma equipa de seguranças. Foram poucas as interações com os fãs que aguardavam à chegada ao hotel, onde a modelo espanhola se preparou para o grande evento em que tem marcado presença ao longo dos últimos anos. Para a passadeira vermelha, Georgina, de 28 anos, elegeu um vestido comprido de brilhantes, com um decote pronunciado.Depois do drama do último mês, o objetivo de Gio é agora tentar retomar calmamente a normalidade e a agenda profissional.