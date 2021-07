Georgina Rodriguez em versão sereia leva fãs ao delírio

Georgina Rodríguez

Vânia Nunes

Georgina Rodríguez sempre disse que os exercícios que mais privilegia nos treinos são os que tonificam os glúteos e os resultados estão à vista. A imagem que a modelo partilhou a bordo do iate de CR7, em que o seu bumbum está em evidência, está a incendiar as redes sociais. Em 24 horas, a publicação do Instagram contava já com quase 2 milhões de ‘gostos’ e 15 mil comentários.









Na legenda, a espanhola de 27 anos mostrou-se divertida. “Sereia encalhada”, escreveu.

Gio está a aproveitar as férias de verão ao máximo para desfrutar da companhia do namorado e dos filhos. Ausentou-se apenas por um dia na semana passada para participar no Festival de Cinema de Cannes.