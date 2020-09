Georgina Rodríguez encanta no festival de cinema de Veneza

A 77.ª edição do evento arrancou no dia 2 de

setembro

e vai terminar no dia 12. Como é habitual, vai contar com a presença de muitas celebridades, mas, desta vez, cumprindo todas as normas de segurança impostas pela pandemia.



A companheira do internacional português fez questão de se fotografar à entrada do avião antes de rumar ao destino. "Lá vou eu Veneza", escreveu, entusiasmada com o evento, que vai assistir sem a companhia de Ronaldo, que está no estágio da seleção nacional.



Na véspera da partida, durante o dia da passada quarta-feira, Georgina tinha partilhado com os seguidores que se preparou para o evento com um tratamento de beleza ao rosto.





O jogador e a namorada divertiram-se num restaurante na Costa da Caparica.

já está em Veneza para marcar presença no mítico festival de cinema e já fez a primeira aparição na 'red carpet', tendo sido fotografada com um elegante conjunto todo em branco.A namorada de Cristiano Ronaldo vai assistir mais uma vez ao festival de cinema na cidade, onde já tinha marcado presença no ano passado.