Georgina Rodríguez encantada com a Lapónia

Georgina Rodríguez está encantada com a Lapónia. A companheira de Cristiano Ronaldo partilhou, nas redes sociais, mais fotos de momentos com os filhos na terra do Pai Natal, nas quais se mostra rendida à magia da região.Gio Rodríguez, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana, bem como um grupo de amigos, estão hospedados numa cabana luxuosa no meio da neve. Mas não é só Gio que está encantada com o destino. Também as crianças se mostram entusiasmadas por estarem no extremo norte da Finlândia.A modelo partilhou imagens de Alana e Eva a brincarem na neve. Os filhos de CR7 tiveram ainda a oportunidade de ver renas. Com o frio que se faz sentir na Lapónia (cerca de 10 graus negativos), o grupo tem passado muitos momentos na cabana. Ontem assistiram ao jogo de Ronaldo pelo Man. United.