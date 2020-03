Georgina Rodríguez encantada com gesto solidário de Ronaldo: "Estou orgulhosa"

Georgina Rodríguez voltou a manifestar o amor e admiração por Cristiano Ronaldo publicamente.Desta vez, a namorada do craque da Juventus decidiu enaltecer o gesto solidário que o jogador teve em conjunto com o agente Jorge Mendes. O internacional português fez uma doação milionária para ajudar hospitais situados em Lisboa e no Porto, com vários equipamnentos necessários na luta contra o coronavírus., escreveu Georgina nas redes sociais, ao partilhar uma fotografia onde o companheiro surge na companhia do empresário Jorge Mendes, numa publicação divulgada por um Instagram de fãs., pode ler-se na legenda da imagem.Além de Georgina Rodríguez, os milhões de seguidores de Cristiano Ronaldo não ficaram indiferentes ao gesto e o futebolista tem recebido rasgados elogios nas redes sociais, tal como Jorge Mendes.As declarações ternurentas de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo já são uma constante. Recentemente, a modelo espanhola dedicou-lhe palavras emotivas durante a celebração do Dia do Pai, no passado dia 19 de março Recorde-se que Ronaldo e Georgina estão a cumprir a quarentena no Funchal, na ilha da Madeira , e não sabem quando vão regressar a Turim, em Itália. Georgina garantiu que a família está bem de saúde