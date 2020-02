Georgina Rodríguez ensombrada pelo passado

10:48

Georgina Rodríguez não teve uma vida fácil e é essa mesma realidade que é descrita pelo Canal Telecinco, em Espanha, numa viagem pelo passado da namorada de Cristiano Ronaldo.conta um vizinho, acrescentando que, na altura, o pai estava preso por tráfico de droga e a mãe "estava onde estava".Com uma família pouco estruturada, Georgina acabou por se apoiar na irmã, Ivana, que sempre foi o seu grande pilar. As duas criaram uma relação tão forte que a irmã é, hoje, das poucas pessoas da família com que Georgina mantém uma relação.Tanto que um tio materno já acusou a espanhola de não se preocupar com o clã e de nem ter marcado presença no funeral da avó. No entanto, segundo fontes ligadas a Gio, a ausência prende-se com o facto de a jovem nunca ter crescido próxima da família. "Essas pessoas nunca se preocuparam com ela nem com a irmã", diz fonte.