Georgina Rodríguez envolvida em novo escândalo com ex-namorado a participar em reality show

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CROAL (@croalmag)

De acordo com a imprensa espanhola, a namorada de CR7 e o fotógrafo namoraram durante algum tempo na adolescência. Estudaram juntos em Jaca, mas o romance terminou com a mudança da bailarina e modelo para Madrid.Na apresentação do reality show, Javi, como é carinhosamente tratado pelos companheiros de jogo, ocultou as ligações a Georgina.Este é mais um sobressalto na vida da companheira do jogador português, que no passado foi traída por vários familiares, que deram a conhecer a 'verdadeira' Gio na TV espanhola, nomeadamente uma meia-irmã e avó paterna.Georgina Rodríguez, por sua vez, optou sempre pelo silêncio, evitando alimentar polémicas.