Georgina Rodríguez espalha luxo e elegância na passadeira em Veneza

01:30

Vânia Nunes

Georgina Rodríguez, de 28 anos, saiu da sua zona de conforto no que toca ao estilo e surpreendeu na passadeira do Festival de Cinema de Veneza, em Itália, com um vestido arrojado preto, justo, de cetim, com uma abertura lateral, que evidenciou as suas curvas. O modelo da marca Genny está disponível no site por 1100 euros. A namorada de Cristiano Ronaldo combinou-o com umas sandálias da marca Prada, de 810 euros. O penteado também deu que falar, já que optou por um apanhado ao estilo Audrey Hepburn, no mítico filme ‘Breakfast at Tiffany’s’.









Antes deste look, que usou para assistir ao filme ‘Tar’, protagonizado por Cate Blanchett, ainda brilhou, durante a tarde, com um outro, que também mereceu elogios dos críticos de moda. Trata-se de um vestido bege, de mangas compridas, combinado com calças no mesmo tom. O conjunto, também da Genny, está à venda por 1118 euros. As sandálias são da Le Silla e custam 577 euros.

Gio mostrou-se sempre sorridente e feliz por voltar aos grandes eventos.