Georgina Rodríguez está a viver um conto das mil e uma noites

Chegou, como seria de esperar, de jato privado, e ficou hospedada no luxuoso The Chedi Katara Hotel & Resort. Levou os quatro filhos mais velhos, a irmã Ivana, o maquilhador e mais alguns amigos para passear no deserto. No último encontro (Portugal-Suíça) levou para o estádio joias no valor de dois milhões de euros.



Enquanto Cristiano Ronaldo integra a Seleção, Georgina Rodríguez vive um verdadeiro conto das mil e uma noites no Qatar! A espanhola tem tido inclusivamente uma atenção especial da realeza qatari, tendo passeado em Doha a convite da irmã do emir, além de ter sido recebida na tribuna de um dos jogos pelo sheikh Hamad e a sua mulher, a sheikha Moza al-Missned, mãe do atual emir.

