Georgina Rodríguez está viciada em cirurgias estéticas

Georgina Rodríguez não esconde os cuidados com a imagem e desde que começou a namorar com Cristiano Ronaldo, há cerca de quatro anos, que a sua aparência tem vindo a sofrer algumas alterações. ADepois de ter sido mãe de Alana Martina, há dois anos, a companheira de Cristiano Ronaldo mostrava-se insatisfeita com as mudanças no corpo e recorreu à cirurgia para retocar o decote.Mas esta não é a única intervenção realizada pela espanhola, que jáRecentemente, surgiram rumores de que Georgina teria também colocado implantes de silicone nos glúteos, depois de novas fotografias publicadas pela modelo deixarem o bumbum em evidência. Apesar do sucesso das novas curvas, a espanhola não esclareceu se recorreu ou não à cirurgia estética para melhorar as formas.Certo é que Georgina se mostra cada vez mais segura, confiante e apaixonada por Cristiano Ronaldo.Enquanto isso, Cristianinho viajou até à Madeira, onde tem desfrutado de momentos de descontração na companhia da avó, Dolores Aveiro.