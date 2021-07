Georgina Rodríguez estreia nova mansão em Madrid

A espanhola passou uma tarde na mansão de luxo que o craque colocou em seu nome e partilhou nas redes sociais alguns dos detalhes do requinte da recém-adquirida casa, como a ampla piscina e espaço exterior, rodeados por árvores e um relvado.Esta é a segunda casa que Cristiano Ronaldo oferece a Georgina. Há cerca de dois anos, o futebolista fez alterações ao seu testamento para incluir a modelo, deixando-lhe também a casa onde viveu em Madrid.A modelo quis adiantar ao máximo o trabalho de forma a poder dedicar as próximas semanas à família e às férias com Cristiano Ronaldo.