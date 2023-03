Georgina Rodríguez exibe luxo e decote na Arábia Recebe elogios dos seguidores depois de posar com uma mala de luxo.

Georgina Rodríguez

Segunda-feira também é dia de trabalho para Georgina Rodríguez. Através do seu Instagram, a companheira de Cristiano Ronaldo publicou um conjunto de fotografias "em dia de gravações", onde aparece num automóvel a posar com um vestido vermelho justo, que chamou a atenção pelo decote e que combinou com um lenço colorido. Mas, apesar das cores vibrantes das peças, um dos destaques foi mesmo a mala escolhida pela modelo para esta produção de luxo. Da marca francesa Hermès, o acessório vale mais de 60 mil euros.



Não foi, porém, a única peça a saltar à vista dos 47 milhões de seguidores de Georgina. O anel de diamantes que a modelo espanhola exibe nas fotos e o relógio em ouro também não passaram despercebidos. "O Ronaldo é um sortudo", "Perfeita" foram alguns dos comentários feitos à publicação.

