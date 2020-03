Georgina Rodríguez exibe luxos em viagem à Madeira

Georgina Rodríguez aproveitou para exibir o look escolhido durante mais uma viagem até ao Funchal, na Madeira, onde rumou pela segunda vez com o namorado, Cristiano Ronaldo , para acompanhar o estado de saúde da mãe, Dolores Aveiro, que se encontra a recuperar após ter tido um AVC. A companheira de Cristiano Ronaldo não hesitou em voltar a mostrar alguns acessórios luxuosos enquanto desfrutava do jato privado. Sentada, a modelo espanhola mostrou as jóias de luxo que possui.A mãe de Alana Martina, filha em comum com o jogador da Juventus, usou os anéis num conjunto desportivo e confortável, com o qual combinou com umas meias da marca Balenciaga e uma mala da marca Christian Dior.Já é habitual que Georgina Rodríguez exiba as mordomias das quais desfruta na vida em comum com o craque.Além disso, Gio também continua a partilhar vários momentos da vida familiar, junto das crianças: Cristianinho, de nove anos, os gémeos Mateo e Eva, de dois anos, e Alana Martina, da mesma idade.Recentemente, a espanhola 'derreteu' o coração dos seguidores ao partilhar um momento onde os irmãos Mateo e Alana surgem a dormir de mãos dadas na cama