Georgina Rodriguez exibe novo anel misterioso

Espanhola surge com joia em forma de coração e fãs suspeitam que esteja relacionada com pedido de casamento.

Georgina Rodríguez surpreendeu ao exibir a nova joia que lhe foi oferecida por Cristiano Ronaldo: um anel com um rubi em forma de coração e duas bandas de diamantes. Depressa, os fãs questionaram se a oferta de CR7 estaria relacionada com o tão desejado casamento, de que há muito se fala.Os rumores de que Gio teria sido pedida em casamento começaram quando a espanhola usou um clássico anel de noivado da Cartier, avaliado em 750 mil euros.Sem revelar os planos para o futuro, o jogador da Juventus já fez saber, no entanto, que o enlace faz sentido. "Foi mágico conhecê-la. É o maior amor da minha vida. Não vou anunciar agora que vamos casar, mas por que não? Não o vou evitar. Um dia vai acontecer."n