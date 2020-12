Georgina Rodríguez exibe sensualidade e Ronaldo não resiste a comentar

14 dez 2020 • 17:13

Cristiano Ronaldo está a viver o romance da sua vida ao lado de Georgina Rodríguez. Nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro, a musa espanhola incendiou as redes sociais ao posar com um body vermelho de renda. As imagens, em que a modelo surge sensual, deitada no sofá de sua casa, estão a deixar os seguidores rendidos a tanta beleza.





"Amar-nos a nós mesmos é o princípio de uma história de amor eterna", escreveu a namorada de Ronaldo.



De entre os vários elogios deixados nos comentários, destacou-se a reação do craque da Juventus à recente publicação da amada. "Mamamia" escreveu, deixando ainda três emojis apaixonados. Cristiano Ronaldo não esconde o amor que sente.