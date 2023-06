"Cada céu tem sua tonalidade", pode ler-se na legenda das imagens.





Georgina Rodríguez aproveitou o bom tempo em Riade, Arábia Saudita, para se refrescar na piscina da mansão na qual vive com Cristiano Ronaldo.A modelo decidiu partilhar no Instagram alguns registos fotográficos, nos quais exibiu a sua excelente forma física.Recorde-se que este fim-de-semana, Gio e CR7 receberam em Riade a visita de Katia Aveiro, irmã do futebolista.Veja as fotografias abaixo: