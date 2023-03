Georgina Rodríguez fala de bidés e carros de luxo com igual à-vontade

01:30

Ana Maria Ribeiro

A companheira de Cristiano Ronaldo continua a surpreender o público com o seu programa na Netflix, ‘Soy Georgina’. Na segunda temporada, a modelo de 29 anos visita a remodelação da sua casa de Madrid, explicando que as obras eram necessárias para ajustá-la às necessidades familiares, e não hesita em revelar que pediu que lhe instalassem um bidé na casa de banho. Com alguma singeleza, explica que é para o ‘banho checo’. “Tcheco, tcheco, tcheco”, declara, com gestos alusivos à higiene íntima. Di-lo com o mesmo à-vontade com que fala dos vários carros de luxo que ofereceu ao namorado.









Gio usa também o seu tempo de antena para fazer calar os críticos, que dizem que ela vive à custa de CR7. Segundo algumas fontes, o craque português dar-lhe-á uma mesada de 100 mil euros por mês. “Para mim, o trabalho é como um escape”, sublinha a espanhola, que já está a ser alvo de críticas.

Outro episódio polémico retratado na série é a visita de Gio a Fátima, com o seu ‘stylist’ a colocar-lhe um lenço Chanel na cabeça antes de ela entrar na basílica.





Estrela irmã leva vida de luxo sem ser "materialista"

Se bem o ganha, depressa o gasta, lá diz o povo. Georgina Rodríguez gosta de se tratar bem – e não é egoísta. A sua irmã Ivana Rodríguez é frequentemente alvo da generosidade da companheira de CR7, que acompanha para quase todo o lado. Com mais de 700 mil seguidores no Instagram, Ivana - acompanhada pelo namorado, Iván García - partilha a vida de luxo da irmã. Ainda assim, assegura aos seguidores que não é “materialista” e rejeita a ideia de que vive às custas de Gio.