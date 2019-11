Georgina Rodriguez faz cena de ciúmes por causa de Rita Pereira

"Está explicada a discussão entre Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo durante a gala da MTV, que decorreu no último domingo, em Sevilha. O casal foi fotografado de semblante carregado nos bastidores do evento e, de acordo com a imprensa espanhola, o motivo da discórdia foi Rita Pereira. Gio não terá gostado da "forma efusiva" como a atriz portuguesa cumprimentou Ronaldo, enquanto praticamente a ignorou, e fez uma cena de ciúmes.



"Foi um momento muito incómodo, inclusivamente para o Cristiano, que não esperava tanta efusividade por parte da amiga", diz uma fonte ao site ‘Look’, acrescentando: "Na altura de cumprimentar a Georgina, a Rita limitou-se a olhar para ela e a dizer um tímido olá, enquanto continuava a falar, sem parar, com o Cristiano. Via-se na cara da Georgina que estava furiosa."

O momento constrangedor foi presenciado por várias pessoas que estavam no local. "Estava muita gente à volta deles e toda a gente viu como a expressão da Gio mudou."

O CM tentou obter uma reação de Rita Pereira sobre este assunto, mas a atriz não quis comentar.



Craque e atriz vistos juntos na noite

Foi no verão de 2012 que Rita Pereira e Cristiano Ronaldo foram fotografados a conversar durante mais de duas horas na zona Vip da discoteca Seven, em Vilamoura.



As fotografias do encontro correram o Mundo e foi notícia que, depois dessa noite, o jogador e a atriz se mantinham muito próximos e em contacto através da troca de mensagens constantes.



Os dois foram apresentados por Nani, de quem Rita já era amiga, mas perante as notícias de uma cumplicidade o então jogador do Real Madrid apressou-se a desmentir, garantindo que tudo não passava de pura especulação.



Na altura, recorde-se, o internacional português mantinha um relacionamento sólido com a modelo russa Irina Shayk, que não terá achado piada à proximidade.