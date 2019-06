Georgina Rodríguez faz compras rodeada de seguranças

pelos mares da Riviera Francesa , num iate de luxo (que custa 200 mil euros por semana).Umas férias repletas de luxo e mordomias, em que o casal também tem aproveitado para passear e não passa despercebido nas ruas da cidade que está em alvoroço com a presença do internacional português.

Desta vez,A modelo espanhola optou por um visual bastante descontraído ao usar um fato de treino e um boné, que conjugou com uma carteira Chanel. Com alguns sacos de compras na mão, a namorada do jogador português mostrou-se bastante descontraída embora que sempre acompanhada pela equipa de seguranças da família.