Georgina Rodríguez faz programa em família

01:30

Vânia Nunes

Numa altura em que a família se prepara para uma grande mudança, Georgina Rodríguez tenta transmitir a máxima tranquilidade a Alana Martina, Eva e Mateo, de três anos e a Cristianinho de onze. Na manhã de ontem, a namorada de Cristiano Ronaldo mostrou-se a fazer um passeio com as crianças mais novas. “Feliz domingo”, escreveu na legenda. À tarde, partilhou momentos de diversão na piscina.



Georgina, recorde-se, viajou para Lisboa na sexta-feira, altura em que foi oficializada a mudança de CR7 da Juventus para o Manchester United. A modelo espanhola é o principal pilar do craque e quis transmitir-lhe todo o seu apoio nesta altura decisiva da sua carreira. No sábado de manhã, Gio deixou a casa que tem com o jogador na Avenida da Liberdade, em Lisboa, acompanhada de seguranças.

