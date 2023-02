Georgina Rodríguez filmada a arrastar saco de compras

View this post on Instagram A post shared by ??????? ???????? (@dollgeorginagio



Georgina Rodríguez, de 29 anos, foi filmada a arrastar um enorme saco de compras num centro comercial na Arábia Saudita.No vídeo é possível ver que a campanheira de Cristiano Ronaldo estava acompanhada com as suas duas filhas, Alana Martina e Eva, com uma outra mulher e um segurança. Os três mostravam algumas dificuldades em transportar as compras da namorada do jogador, pelo que esta resolveu ajudar.Ainda esta manhã, Georgina publicou umas fotografias que a mostram a passear de mão dada com a sua filha, Alana Martina. Mas houve um pormenor que saltou à vista! A modelo estava descalça e a filha apenas estava a usar meias.Veja na galeria a foto deste momento.