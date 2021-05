Georgina Rodríguez fortalece ligação com Cristianinho

A paixão pelo desporto de, de 10 anos, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, vai muito além do futebol. O jovem é fã de Fórmula 1 e por isso foi surpreendido pela namorada do pai,A viagem ajudou a fortalecer ainda mais a relação entre o menino e madrasta, que são muito próximos e cúmplices. Um motivo que orgulha Dolores Aveiro, mãe de CR7, e que cuidou do primeiro filho do craque como se fosse um dos seus., elogiou anteriormente.Nesta viagem pelo Mónaco, Gio fez-se acompanhar pelos filhos mais novos, Eva, Mateo e Alana. Os cinco foram protagonistas de vários momentos divertidos, que fizeram furor nas redes sociais. Uma vez mais, a postura da jovem empresária foi muito enaltecida pelos admiradores da família, que aplaudem a forma como trata dos filhos do companheiro.(miúda com sorte, em português)", escreveu a beldade, como legenda das imagens divulgadas com as crianças.Recorde-se, Georgina é apenas mãe biológica de Alana Martina. Os três filhos mais velhos do internacional português são fruto de barriga de aluguer.