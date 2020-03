Georgina Rodriguez fura quarentena para passeio à beira-mar

Há mais de duas semanas na Madeira, onde está de quarentena com Cristiano Ronaldo e os filhos do jogador, Georgina Rodríguez permitiu-se, na última quarta-feira, a um passeio pelo Funchal, junto ao mar.



A namorada de CR7 foi surpreendida pelos paparazzi a furar a quarentena para momentos de descontração com os gémeos Eva e Mateo e a pequena Alana na na avenida do Mar, próximo da nova casa de luxo do craque na Madeira.





Durante o passeio, que foi breve, Gio empurrou o carrinho de Eva, enquanto o segurança seguia ao lado com Mateo e a ama com Alana, a única filha em comum de Georgina e Ronaldo.

Esta não é a primeira vez que a espanhola sai do isolamento e é apanhada pelas ruas do Funchal. Na semana passada, enfrentou várias críticas por parte dos fãs ao quebrar a quarentena para ir a lojas de roupa, no centro da cidade. Desta vez, o passeio foi bem mais curto, com a família a desfrutar por breves momentos do bom tempo que se faz sentir na Madeira.

Ronaldo alvo de críticas

Cristiano Ronaldo e a família vão permanecer na Madeira por tempo indeterminado, até que a pandemia dê tréguas. O jogador tem estado recatado no prédio de luxo, de sete andares, que comprou há cerca de um ano e no qual já foi surpreendido pelos paparazzi a apanhar sol junto à piscina.



A quarentena de luxo mereceu críticas por parte do ex-presidente da Juventus, Giovanni Cobolli Gigli , que não poupou o jogador.



"A coisa na Juventus complicou-se quando Cristiano Ronaldo se foi embora. O Ronaldo disse que foi para Portugal por causa da mãe, mas agora só aparece a tirar fotos na piscina. Quando se abriu essa exceção, a situação descambou e outros quiseram ir embora. Não devia ter sido assim. Deviam ter ficado todos de quarentena", afirmou.

Indiferente às críticas, Ronaldo continua a sua quarentena, na qual já foi testado para coronavírus, depois de mais do que um colega da Juventus ter sido infetado. No entanto, o exame feito pelo internacional português deu negativo.



Desfruta da piscina

Cristiano Ronaldo já foi surpreendido pelos paparazzi a apanhar banhos de sol na piscina, que fica localizada no topo do prédio onde se encontra. Os dois últimos andares são ocupados por CR7 e os restantes pela mãe e pelos irmãos do craque.



Dolores recupera

Dolores já está em casa, depois de ter permanecido duas semanas hospitalizada na sequência de um AVC. A mãe de Cristiano Ronaldo recupera, agora, ao lado de toda a família e tem aproveitado para matar saudades dos netos.