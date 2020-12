Georgina Rodríguez gasta milhares de euros para corrigir imperfeições no rosto

Foi desde que assumiu o namoro com Cristiano Ronaldo que Georgina Rodríguez, de 26 anos, mudou drasticamente o seu estilo de vida. As cirurgias e os tratamentos estéticos passaram a ser constantes e as mudanças no rosto da modelo espanhola são evidentes. Apesar de manter os seus traços, a namorada de CR7 já corrigiu algumas das suas imperfeições e recorreu a uma rinoplastia para alterar a forma do seu nariz. Uma cirurgia que ronda os cinco mil euros.Os lábios volumosos, um dos atributos que Gio faz questão de evidenciar, foram alvo de várias intervenções estéticas. A modelo recorreu a injeções de ácido hialurónico, no valor de mais de 300 euros por sessão para aumentar o volume. Além disso, Gio também faz tratamentos para manter o rosto sem manchas, marcas ou imperfeições, no valor de mais de 500 euros.Contas feitas, as intervenções realizadas no rosto de Georgina Rodríguez ascendem os seis mil euros, uma vez que alguns dos tratamentos requerem manutenção contínua.Além disso, Georgina também fez uma mamoplastia, para aumentar o volume do peito, após o nascimento da filha Alana Martina.Estes são alguns dos truques de Gio para manter os padrões de beleza que lhe têm permitido ser cada vez mais requisitada pela indústria da moda e ascender na sua carreira enquanto modelo.Ao longo dos últimos meses em que Gio tem apostado na ascensão da sua carreira, Ronaldo tem sido um dos seus principais apoios e impulsionadores. O craque mostra-se orgulhoso das conquistas da namorada, que é ganha cada vez mais destaque e soma triunfos em campanhas, capas de revistas e na televisão. Além dos compromissos profissionais, Gio faz questão de assegurar a gestão das rotinas familiares dos quatro filhos do jogador. Apesar das agendas atribuladas dos dois, o casal não dispensa os momentos apaixonados e mostra-se cada vez mais unido e cúmplice.